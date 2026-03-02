Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 18‑го на 17‑е место в рейтинге АТР, обновленная версия которого была опубликована в понедельник на сайте организации.
На прошлой неделе Рублев дошел до полуфинала турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), где проиграл в двух сетах нидерландцу Таллону Грикспуру.
Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов остались на 11‑й и 16‑й строчках соответственно.
Рейтинг АТР, версия от 2 марта:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13550 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10400
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4235
7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4220
8 (9). Бен Шелтон (США) — 4010
9 (8). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3950
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405
11 (11). Даниил Медведев — 3360…
16 (16). Карен Хачанов — 2450
17 (18). Андрей Рублев (все — Россия) — 2400…