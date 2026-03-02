Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 18‑го на 17‑е место в рейтинге АТР, обновленная версия которого была опубликована в понедельник на сайте организации.

© Соцсети

На прошлой неделе Рублев дошел до полуфинала турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), где проиграл в двух сетах нидерландцу Таллону Грикспуру.

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов остались на 11‑й и 16‑й строчках соответственно.

Рейтинг АТР, версия от 2 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13550 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10400

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4235

7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4220

8 (9). Бен Шелтон (США) — 4010

9 (8). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3950

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405

11 (11). Даниил Медведев — 3360…

16 (16). Карен Хачанов — 2450

17 (18). Андрей Рублев (все — Россия) — 2400…