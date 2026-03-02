Диана Шнайдер вернулась в топ‑20 рейтинга WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер вернулась в топ‑20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на сайте организации.

Теперь Шнайдер располагается на 20‑й строчке, ранее она была 21‑й.

В топ‑10 рейтинга изменений не произошло: лидировать продолжает представительница Белоруссии Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан). Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, которая занимает восьмую строчку.

Рейтинг WTA от 2 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 675

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7 588

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7 253

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6 803

5 (5). Джессика Пегула — 6 583

6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 6 070

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4 232

8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4 001

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3 845

10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3 211

11 (11). Екатерина Александрова — 2 918…

19 (19). Людмила Самсонова — 2 050…

20 (21). Диана Шнайдер — 1 953…

22 (23). Анна Калинская — 1 813…

56 (54). Вероника Кудерметова — 1 100…

71 (76). Оксана Селехметьева — 917…

86 (88). Анастасия Захарова — 831…

94 (84). Анна Блинкова — 795 (все — Россия).