Диана Шнайдер вернулась в топ‑20 рейтинга WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер вернулась в топ‑20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на сайте организации.
Теперь Шнайдер располагается на 20‑й строчке, ранее она была 21‑й.
В топ‑10 рейтинга изменений не произошло: лидировать продолжает представительница Белоруссии Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан). Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, которая занимает восьмую строчку.
Рейтинг WTA от 2 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 675
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7 588
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7 253
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6 803
5 (5). Джессика Пегула — 6 583
6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 6 070
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4 232
8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4 001
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3 845
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3 211
11 (11). Екатерина Александрова — 2 918…
19 (19). Людмила Самсонова — 2 050…
20 (21). Диана Шнайдер — 1 953…
22 (23). Анна Калинская — 1 813…
56 (54). Вероника Кудерметова — 1 100…
71 (76). Оксана Селехметьева — 917…
86 (88). Анастасия Захарова — 831…
94 (84). Анна Блинкова — 795 (все — Россия).