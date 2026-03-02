Бывшая третья ракетка мира оценила шансы Андреевой в Индиан-Уэллсе

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему Мирре Андреевой будет сложно защитить трофей в Индиан-Уэллсе в этом году.

© Чемпионат.com

«Кто может помешать [Мирре в Индиан-Уэллсе]? Да любая соперница. Все прекрасно помнят, кто брал титул в прошлом году, и каждая мечтает сместить королеву с трона. Каждая будет делать всё, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против неё на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание», – поделилась Петрова в интервью для «Чемпионата».

Полную версию разговора с Надеждой про Солнечный дубль читайте на нашем сайте сегодня в 13:00.