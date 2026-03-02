Рублев и Медведев не могут вылететь из Дубая

Россиянин Андрей Рублев не может вылететь из Дубая после завершения выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка Рим Абуллейль.

Также покинуть Дубай не могут победитель турнира россиянин Даниил Медведев, финалист соревнования Таллон Грикспур из Нидерландов, который снялся с матча за титул из-за травмы, а также несколько других теннисистов, тренеры, журналисты и сотрудники, помогавшие в организации турнира.

Ранее Медведев рассказал, что не может покинуть Дубай из-за закрытия местного аэропорта, о чем сообщал ТАСС. Следующим турниром, на который заявлены россияне, является "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Соревнование пройдет с 4 по 15 марта.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr информировало, что исламская республика нанесла ответный удар по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.