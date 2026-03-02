Петрова объяснила, зачем Медведев заявился в дуэте с Тьеном

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова предположила, зачем Даниил Медведев заявился на турнир в Индиан-Уэллсе в дуэте с Лёнером Тьеном.

«Мне кажется, это действительно тонкий тактический шаг со стороны Медведева. Тьен для него соперник непростой, и, чтобы понять, как с ним справляться, иногда полезно просто сблизиться. В парной игре Даня увидит, как Лёнер ведёт себя в напряжённые моменты – берёт инициативу или отдаёт, как реагирует на давление. Так можно многое подметить, обнаружить скрытые слабости. А когда возникает доверие, исчезает и внутренний барьер. Выходишь на матч против него – и чувствуешь себя уже проще, свободнее», – сказала Надежда в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

