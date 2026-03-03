$77.1790.73

Определилась сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 4 по 15 марта. На соревнованиях сыграют три российских теннисиста — Даниил Медведев (11-й сеяный), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (17). Они вступят в борьбу за титул со второго круга.

Выяснилось, против кого сыграют россияне на турнире Индиан-Уэллсе
Теннис. Индиан-Уэллс. Первые матчи российских теннисистов:

  • Даниил Медведев — Алехандро Табило (Чили) или Рафаэль Ходар (Испания);
  • Карен Хачанов — Жоао Фонсека (Бразилия) или Рафаэль Коллиньон (Бельгия);
  • Андрей Рублёв — Маттиа Беллуччи (Италия) или Габриэль Диалло (Канада).

Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

