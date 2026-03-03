Медведев, Рублёв и Хачанов смогли покинуть Дубай и вылетели в Стамбул

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул. Об этом сообщила мама Рублёва Марина Марьенко.

«Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублёва. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали. Если не ошибаюсь, помогли с организацией из ATP. Долго не разрешали вылет», — приводит слова Марьенко «РИА Новости Спорт».

Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 4 по 15 марта. Они должны начать соревнования со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.