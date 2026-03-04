Андреева сыграет в парном разряде с Мбоко на турнире в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 10-й номер рейтинга канадка Виктория Мбоко заявились на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

В первом круге 18-летняя Андреева и 19-летняя Мбоко попали на четвёртых сеяных соревнований — бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай.

В текущем сезоне Мирра Андреева и Виктория Мбоко дважды играли друг с другом. В финале турнира в Брисбене (Австралия) победила россиянка, в третьем круге Дохи (Катар) выиграла канадка.

Матчи основной сетки на престижном турнире в Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта. В одиночном разряде Мирре Андреевой предстоит защищать титул. В прошлогоднем финале россиянка обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.