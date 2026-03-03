Матчи на теннисном турнире в ОАЭ прервали из-за взрывов

Матчи на теннисном турнире серии "челленджер" в ОАЭ были прерваны из-за звуков взрывов возле места проведения соревнования. Об этом сообщает портал edgeAI.

Игру, в которой встречались Хаято Мацуока (Япония) и Даниил Остапенков (Белоруссия), прервали по ходу третьего сета, после двух геймов остановили встречу с участием Янки Эреля (Турция) и Марека Генгеля (Чехия). Оба матча являются финальными в квалификации.

Юта Симидзу (Япония) и Макс Бэйзинг (Великобритания) успели провести разминку и определить того, кто будет первым подавать, однако после этого было принято решение не начинать встречу по аналогичной причине.

Турнир серии "челленджер" проходит на покрытии "хард" и проводится в эмирате Эль-Фуджайра.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr информировало, что исламская республика нанесла ответный удар по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.