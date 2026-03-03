Циципас сравнил тренерские качества своих отца и матери

43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, почему он больше доверяет в вопросе тренерства отцу, а не матери, жизнь которой напрямую связана со спортом.

Спортсмен тренируется под руководством Апостолоса Циципаса, своего отца, который не играл в теннис на профессиональном уровне.

– Твоя мама была профессиональной теннисисткой, папа – нет. Почему тебе комфортнее доверять в этой роли отцу?

– Мой отец, и, я уверен, мама с этим согласится, гораздо настойчивее, чем моя мать. В плане дисциплины он способен доносить мысли и полностью посвящать себя делу. У моей мамы, к сожалению, нет такой способности. Она очень умный тренер, у неё отличные идеи. Она может поделиться огромной мудростью, касающейся игры. Но она не тот человек, который будет настаивать и делать все те мелочи, которые требуются от тренера, чтобы игрок прогрессировал. Я бы сравнил мою мать с креативным директором, а отца — с продюсером. То есть мой отец – продюсер, а мать – креативный директор этого предприятия, этого бизнеса, — приводит слова Циципаса First&Red.