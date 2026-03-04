Соболенко выходит замуж за бразильского бизнесмена

Белорусская теннисистка Арина Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса. Об этом сообщает Telegram-канал БОЛЬШЕ!

Источник опубликовал видео, где бизнесмен делает первой ракетке мира предложение. Пара находится в отношениях с 2024 года.

В ноябре прошлого года Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей. По словам 27-летней спортсменки, сейчас у нее в приоритете карьера.

«Наверное, через лет пять хотелось бы завести семью», — заявила теннисистка.

Белорусская спортсменка — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету победы на 28 турнирах WTA.