Бублик и Андреева подвели итог выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в своём телеграм-канале видео с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Теннисисты играли в миксте на выставочном турнире Eisenhower Cup — 2026 в Индиан-Уэллсе (США).

Бублик: отыграли. Проиграли. Но мы довольны, да?

Андреева: мы все довольны. Мне отдали карту в ресторане. Я довольна.

Бублик: мы обязательно следующем году вернемся, всех вас обыграем. Правильно?

Андреева: я согласна.

Бублик: вырастем, подачу подправим, будем всех обыгрывать.

Бублик и Андреева дошли до полуфинала, где потерпели поражение от американцев Аманды Анисимовой и Лёнера Тьена в полуфинале со счётом 3:10.