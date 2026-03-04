Бублик и Андреева подвели итог выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

«Отыграли. Проиграли». Бублик и Андреева подвели итог выступлению в миксте в Индиан-Уэллсе
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в своём телеграм-канале видео с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Теннисисты играли в миксте на выставочном турнире Eisenhower Cup — 2026 в Индиан-Уэллсе (США).
Бублик: отыграли. Проиграли. Но мы довольны, да?
Андреева: мы все довольны. Мне отдали карту в ресторане. Я довольна.
Бублик: мы обязательно следующем году вернемся, всех вас обыграем. Правильно?
Андреева: я согласна.
Бублик: вырастем, подачу подправим, будем всех обыгрывать.
Бублик и Андреева дошли до полуфинала, где потерпели поражение от американцев Аманды Анисимовой и Лёнера Тьена в полуфинале со счётом 3:10.
Главное сейчас