Теннисистка перед матчем в Индиан‑Уэллсе получила угрозы убийством

Итальянская теннисистка Лукреция Стефанини сообщила, что ей угрожали физической расправой в случае победы в матче квалификации турнира категории WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе (США).

В понедельник Стефанини в полуфинале квалификации уступила Виктории Хименес Касинцевой из Андорры со счетом 6:4, 4:6, 4:6. Позже 27‑летняя итальянка в социальных сетях рассказала, что перед игрой получила угрозы от неизвестных с требованием проиграть матч.

— Я снимаю это видео, чтобы рассказать, что со мной произошло перед матчем. На мой номер в WhatsApp* пришли угрозы убийством, если я не проиграю матч. Мне прислали фотографию пистолета, написали имена моих родителей и место, где я родилась. Это очень серьезно, — сказала Стефанини.

Теннисистка добавила, что обратилась в Женскую теннисную ассоциацию (WTA). По словам Стефанини, WTA усилила ее охрану и выразила готовность оказать любую помощь.

— Я не могу поверить, что спорт и теннис могут быть испорчены такими людьми, и что мне пришлось выйти на корт, не чувствуя себя в безопасности, — отметила Стефанини.

Стефанини занимает 138‑е место в рейтинге WTA, ее наивысшая позиция — 99‑я.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.