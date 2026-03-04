Первая ракетка мира Соболенко показала помолвочное кольцо за 231 миллион рублей

Белорусская теннисистка Арина Соболенко показала роскошное помолвочное кольцо от бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса. Стоимость украшения раскрыл Telegram-канал Mash на спорте.

По данным издания, аксессуар весит не менее 16 карат. В связи с этим его примерную стоимость эксперты оценили в сумму около трех миллионов долларов (231 миллион рублей).

Известно, что избранник первой ракетки мира известен как основатель и СЕО бренда здорового питания и аçaí-bowls, международной сети Oakberry. Франгулис открыл около 400 магазинов в Бразилии и 200 по всему миру. Пара встречается с 2024 года.

В феврале белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci. Белорусская теннисистка ранее стала амбассадором модного дома.