Медведев и Рублев прибыли в Индиан‑Уэллс

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев прилетели в Индиан‑Уэллс (США) для участия в турнире серии «Мастерс», сообщает News Channel 3.

Оба теннисиста в среду провели первую тренировку.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев не могли вылететь из Дубая (ОАЭ), где проводился турнир категории ATP 500, из‑за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Медведев, получивший 11‑й номер посева, во втором круге «Мастерса» сыграет с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Рафаэль Ходар (Испания, WC), соперником Рублева (17) будет канадец Габриэль Диалло.