Хачанов рассказал о побеге из Дубая

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о побеге на турнир серии Masters в США из Дубая. Его слова приводит Telegram-канал «Больше!».

«Самая сложная часть — дорога на машине в Оман. До отъезда удалось поспать часа четыре-пять. Прилетели поздно в Стамбул, поспали в отеле часов пять. Сюда прилетели, тут прошла ночь, потому что прилетели назад. Мы немножко разбитые», — сказал Хачанов.

Вместе с Хачановым из Дубая в США добирались Андрей Рублев и Даниил Медведев. Медведев выразил надежду на то, что сможет отдохнуть в течение двух следующих дней.

«Это необычно. Чувствуешь себя как в голливудском фильме, пересек границу вместе с другими людьми. В Омане никогда я не был, там нет теннисных турниров. Посмотрел новую страну», — поделился впечатлениями от поездки теннисист.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев разработали план побега из Дубая, где из-за военных действий было закрыто воздушное пространство. Спортсмены выехали на машине в Оман, откуда на частном самолете отправились в Стамбул, а затем вылетели в Лос-Анджелес.

Турнир серии Masters в американском Индиан-Уэллсе стартовал 4 марта. Медведев, Рублев и Хачанов начнут выступления со второго круга.