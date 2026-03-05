Теннисистка Рыбакина попала в неловкую ситуацию на церемонии награждения

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попала в неловкую ситуацию на церемонии награждения по итогам выставочного турнира Eisenhower Cup в Индиан‑Уэллсе (США).

Рыбакина и американец Тэйлор Фритц выиграли турнир, в финале нанеся поражение дуэту из США Аманда Анисимова/Ларнер Тьен.

Во время фотосессии после игры старший вице‑президент компании Eisenhower Health Дэвид Ренкер попытался положить руку на талию Рыбакиной, однако она аккуратно ее убрала. После этого теннисистка посмотрела в сторону Ренкера, он отошел от спортсменки на шаг. Видео опубликовано в социальных сетях.

Турнир с участием смешанных дуэтов проводился в формате тай‑брейков до 10 очков. Победители получили призовые в размере 200 тысяч долларов, которые планируется направить на благотворительность.