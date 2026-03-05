Соболенко призвала Рублева подстричься

«Когда ты подстрижёшься?» Соболенко обратилась к Рублёву на турнире в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пообщалась с россиянином Андреем Рублёвым во время тренировки на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Я вообще на позитиве», — ответил Андрей.
«Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. В финале турнира прошлого года британец Джек Дрейпер был сильнее датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Главное сейчас