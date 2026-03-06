Винус Уильямс объяснила свое поражение на старте Индиан-Уэллса

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение в матче первого круга на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США). Она назвала причину неудачного исхода поединка с Диан Парри (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

«Думаю, сегодня тот день, когда сложно делать какие-то выводы. Условия были практически невозможными. В Остине у меня тоже был матч в крайне непростых условиях. Два последних матча я играла при тяжёлых погодных условиях. В Остине я отказалась менять свою игру и проиграла очень быстро. Сегодня я попыталась адаптироваться, что непросто сделать. На корте невозможно ни на что опереться. Поэтому выйдите сами в такой ветер и попробуйте создать что-то особенное или сыграть идеально — тогда и увидите, возможно ли это», — приводит слова Винус Уильямс Punto de Break.