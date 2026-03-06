Чемпион «Ролан Гаррос»-2003 Хуан Карлос Ферреро собрал идеального теннисиста.

● Форхенд – Роджер Федерер.

● Бэкхенд – Стэн Вавринка.

● Подача – Уэйн Артурс. «Выберу игрока из моей эпохи, левшу. Он подавал просто потрясающе».

● Прием – Новак Джокович.

● Игра у сетки – Карлос Алькарас. «Я мог бы назвать Стефана Эдберга, но мне очень нравится, насколько уверен Карлос. В игре у сетки он один из лучших в истории из тех, кого я видел».

● Работа ног – Алькарас.

● Психологическая устойчивость – Рафаэль Надаль.

● Дропшот – Гастон Гаудио и Алькарас.

В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.