Ферреро собрал идеального игрока – он выбрал Алькараса в трех категориях
Чемпион «Ролан Гаррос»-2003 Хуан Карлос Ферреро собрал идеального теннисиста.
● Форхенд – Роджер Федерер.
● Бэкхенд – Стэн Вавринка.
● Подача – Уэйн Артурс. «Выберу игрока из моей эпохи, левшу. Он подавал просто потрясающе».
● Прием – Новак Джокович.
● Игра у сетки – Карлос Алькарас. «Я мог бы назвать Стефана Эдберга, но мне очень нравится, насколько уверен Карлос. В игре у сетки он один из лучших в истории из тех, кого я видел».
● Работа ног – Алькарас.
● Психологическая устойчивость – Рафаэль Надаль.
● Дропшот – Гастон Гаудио и Алькарас.
В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.
София Дзепка: «Рада, что чисто прокатала программы, это была главная цель. Выходила соревноваться сама с собой»
Валерий Непомнящий: «Спартак» – мягкая игрушка, а не команда. У них нет стержня»
Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли его: «Иди ## ###» и «Сукин сын»
София Дзепка: «Рада, что чисто прокатала программы, это была главная цель. Выходила соревноваться сама с собой»
Валерий Непомнящий: «Спартак» – мягкая игрушка, а не команда. У них нет стержня»
Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли его: «Иди ## ###» и «Сукин сын»