Джокович поздравил Соболенко с помолвкой и оценил ее кольцо

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович поздравил первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко с помолвкой. В Индиан-Уэллсе (США) он оценил украшение, подаренное возлюбленным спортсменки. Сначала серб обнялся с невестой, а затем поздравил и жениха греческого бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.

Ранее Daily Mail сообщил, что кольцо было создано по индивидуальному дизайну ювелирным брендом ISA Grutman Jewelry. Над ним несколько месяцев работал сам Георгиос Франгулис, а также основательница компании Изабела Грутман. Известно, что стоимость такого украшения может варьироваться от $ 500 000 до $ 1 000 000 (78 737 890 ₽).