Захарова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев в матче второго круга россиянку Анастасию Захарову (86-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Радукану выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Анастасия Захарова не сделала в игре ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Радукану сразится с победительницей встречи между американской теннисисткой Амандой Анисимовой и россиянкой Анной Блинковой.