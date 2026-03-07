Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова неожиданно уступила в стартовом матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) австралийке Талии Гибсон (112-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.

© РИА Новости

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Гибсон выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх. Екатерина Александрова сделала в игре шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Талия Гибсон сыграет с победительницей встречи между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и датчанкой Кларой Таусон.