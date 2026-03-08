Мирра Андреева стала лишь четвертым тинейджером, выигравшим матч 6:0, 6:0 на WTA-1000

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала лишь четвёртым игроком-тинейджером с 2009 года, кто сумел одержать как минимум одну победу на турнире категории WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Ранее подобного результата добивались американка Мэдисон Киз в Майами в 2013 году, хорватка Донна Векич в Дохе в 2016 году и полька Ига Швёнтек в Риме в 2021 году.

Свою разгромную победу 18-летняя Андреева одержала в матче второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором она играла с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой (65-й номер рейтинга).