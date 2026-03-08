Мирра Андреева оценила свою 100-ю победу в WTA-туре

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей 100-й победе в WTA-туре в одиночном разряде.

Юбилейной победы Андреева добилась в матче второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором россиянка разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:0.