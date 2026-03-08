Джокович высказался о том, что у него нет основного тренера

Напомним, весной 2024-го серб прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем. С конца 2024-го по май 2025-го он работал с Энди Марреем.

– Насколько высоко в списке ваших приоритетов стоят Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и защита титула, который вы выиграли в Париже?

– Это было бы здорово. Можно сказать, что попытка сыграть на Олимпиаде – это моя долгосрочная цель. Было бы очень здорово. Я уже несколько раз за последний год об этом упоминал.

Но до этого еще довольно далеко. Думаю, в моем возрасте и на этом этапе карьеры каждый год ощущается более долгим, чем для тех, кто помоложе. Меня в том числе мотивирует желание сыграть на Олимпиаде, так что я постараюсь там быть.

– После расставания с Гораном вы говорили, что рассматриваете вариант того, чтобы вообще не иметь тренера. Могли бы вы действительно так поступить? И что вообще ищет в тренере 24-кратный чемпион «Больших шлемов»?

– Есть Борис [Бошнякович] – раньше он был помощником тренера и аналитиком. Сейчас он выполняет функции тренера. Но у меня нет человека, которого я мог бы назвать своим основным тренером.

Меня это устраивает. Я чувствую, что у меня есть все необходимое. Не думаю, что сейчас, на этом этапе карьеры, я готов пригласить совершенно нового человека и снова проходить через процесс знакомства.

Но это не значит, что я не пытаюсь улучшать свой теннис, привносить в игру что-то новое и искать способы становиться лучше – как на корте, так и вне его. Я этим занимаюсь. В межсезонье я приглашал разных специалистов и провел несколько недель, анализируя и разбирая свою игру на части, а затем заново ее выстраивая. Конечно, насколько это позволило время.

Думаю, это принесло результат. У меня был отличный турнир в Австралии: я обыграл Синнера в позднем ночном пятисетовом матче, а затем провел очень упорный четырехсетовик с Карлосом. Мне понадобилось пару лет, чтобы снова начать побеждать этих ребят. Да, я обыграл Карлоса я на Australian Open-2025, но в последние пару лет у меня было не так много побед над ним на турнирах «Большого шлема».

Так что это был отличный способ убедиться, что я все еще могу их обыгрывать и все еще способен делать это на самом высоком уровне. Это было очень здорово, – поделился Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

