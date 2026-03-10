$79.1591.84

Медведев победил Баеса и вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе

Матч ТВ

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе (США).

Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан‑Уэллсе
© Матч ТВ

В третьем круге россиянин, получивший 11‑й номер посева, обыграл аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В 1/8 финала соперником россиянина станет американец Алекс Микельсен.

ATP 1000. BNP Paribas Open. Индиан‑Уэллс (США). Хард. Призовой фонд — более 9,4 миллиона долларов

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баес (Аргентина) — 6:4, 6:0

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости