Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан‑Уэллсе

Медведев победил Баеса и вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе (США).
В третьем круге россиянин, получивший 11‑й номер посева, обыграл аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В 1/8 финала соперником россиянина станет американец Алекс Микельсен.
ATP 1000. BNP Paribas Open. Индиан‑Уэллс (США). Хард. Призовой фонд — более 9,4 миллиона долларов
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баес (Аргентина) — 6:4, 6:0