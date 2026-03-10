Мирра Андреева объяснила срыв на зрителей после матча

Мирра Андреева поделилась эмоциями после поражения от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:7(5), 3:6.

– Конечно, она непростой соперник. Она много играет в паре, поэтому хорошо чувствует мяч, у нее хорошие навыки. Раньше я с ней не играла.

Это был тяжелый матч. У меня был не лучший день с точки зрения игры, но нужно отдать должное и ей – она выступила хорошо и показала отличный теннис. Желаю ей удачи в оставшейся части турнира.

– Когда вы уходили с корта, казалось, что вы ругались в сторону трибун – возможно, в сторону болельщиков или своей команды. Как по-вашему, что это было?

– Конечно, после поражения эмоций было слишком много. Но я этим не горжусь. Мне совсем это не нравится.

Это то, над чем мне действительно нужно поработать. Не знаю… не в будущем, а как только появится возможность.

Надеюсь, что смогу поработать над этим и стать лучше в этом плане.

– Это было обращено к зрителям?

– Скорее к самой себе и вообще ко всем. После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь – себе, конечно. Но потом это просто вырвалось из-за злости, из-за эмоций. Это не было направлено против кого-то конкретно, – сказала Андреева на пресс-конференции.