Теннисистку Туаеву дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило российскую теннисистку Алану Туаеву на 3 года и 9 месяцев за нарушение антикоррупционной программы. Об этом сообщается на сайте организации.

В ITIA заявили, что спортсменка признала все предъявленные ей обвинения, включая участие в договорных матчах на турнирах серии ITF World Tennis Tour в 2023 и 2024 годах. Туаева согласилась с санкциями и отказалась от проведения слушания дела в независимом антикоррупционном органе, отмечает газета «Известия».

Срок временного отстранения отсчитывается с 19 декабря 2025 года и завершится 18 сентября 2029 года при условии выплаты назначенных штрафов. В этот период теннисистка не сможет участвовать в турнирах и других мероприятиях, проводимых или санкционированных членами ITIA. Алане Туаевой 26 лет. В сентябре 2025 года она занимала 1282-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде — это лучший результат в ее карьере, передает «Радиоточка НСН».