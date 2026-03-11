Осака пошутила о стонах Соболенко

Наоми Осака поделилась впечатлениями от игры с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Японка уступила ей в четвертом круге Индиан-Уэллс со счетом 2:6, 4:6.

Ранее они играли только на US Open-2018.

– Вам показалось, что вы играете с ней впервые? Ее теннис был таким, как вы ожидали?

– Да, я чувствовала себя так, будто играю с ней впервые. Конечно, я могла видеть ее встречи по телевизору, но в реальности все иначе. Иногда я чувствовала, что меня застали врасплох, потому что я ждала более сильный удар, а он таким не был. Но ее стоны были одинаковыми при каждом ударе. И я такая: «О боже, она меня обманула» (улыбается).

Это был классный опыт, с помощью которого можно многому научиться. Надеюсь, что скоро мы встретимся снова.

– У вас была травма в Австралии, а потом вы получили еще одну во время тренировки. Насколько вы уверены, что все это уже позади?

– Я не уверена (улыбается). Я не уверена. Каждый день – это новый день.

Я в солидном 28-летнем возрасте, так что я просто с принятием отношусь к каждому дню. Сегодня я, конечно, не победила, но многому научилась. Мне было очень весело, и я не получила травму. Для меня это победа.

Мне повезло, что я смогу сыграть в Майами. Я буду там сеяной, и это сильно отличается от прошлого года. Просто хочу продолжать играть хорошо. Я с нетерпением жду всех «Большие шлемы». Так что это будет классный год, – рассказала японка на пресс-конференции.