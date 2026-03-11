Соболенко высказалась о гендерном равенстве в теннисе

Соболенко о гендерном равенстве в теннисе: «Мы на верном пути. К нам относятся одинаково, нам одинаково платят»
Арина Соболенко поделилась мнением о гендерном равенстве в теннисе и о расписании тура.
– Вы первая ракетка мира – как вы оцениваете текущее состояние спорта с точки зрения гендерного равенства, равных призовых и подобных вещей?
– Мне кажется, мы на верном пути. К нам относятся одинаково, нам одинаково платят. В целом я считаю, что женский спорт стал развиваться более активно.
– Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить, сделать по-другому?
– Я довольна большинством вещей – даже если говорить о расписании, призовых и всего такого.
Я бы, наверное, немного лучше продвигала наш вид спорта. Мне нравится то, как работает маркетинг ATP и как это делают они. Это та область, в которой мы можем улучшиться, чтобы привлечь больше внимания и зрителей к женскому теннису.
– Вы сказали, что в целом довольны расписанием. Джессика Пегула возглавляет новый совет по архитектуре, который занимается рассмотрением расписания. Есть ли что-то, что вы бы изменили как теннисистка, которая довольно тщательно подбирает турниры? Например, вы пропустили несколько тысячников.
– Расписание? Ну, это сложный вопрос. Лично я бы не проводила никаких турниров в феврале после Australian Open, но, как вы знаете, составление расписания – это очень сложная задача.
Я бы отменила правило об обязательном участии в турнирах: если ты проходишь далеко по сетке на одном турнире, то для здоровья нехорошо потом играть еще один, потому что это обязательно. Я бы просто отменила это условие и позволила игрокам самим выбирать, где они хотят выступать. Потому что если ты далеко прошел по сетке на Australian Open, то слишком рано играть на Ближнем Востоке.
Так что эта ситуация с обязательными турнирами – это слишком, мы должны снизить их число. Это слишком много, – сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал тысячника в Индиан-Уэллс.
