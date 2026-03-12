Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает успешное выступление на "Мастерсе" в США.

© Соцсети

В 1/8 финала россиянин встречался с представителем США Алексом Микельсеном. Ранее соперники уже провели три матча в рамках турниров АТР и во всех победу праздновал Медведев.

И на этот раз экс-первая ракетка мира доминировал на протяжении всего матча. В первой партии он отдал своему сопернику всего два гейма - 6:2. Во второй партии Микельсену удалось навязать борьбу, но Медведев сумел взять подачу соперника и довести дело до победы - 6:4.

В четвертьфинале соперником россиянина станет представитель Великобритании Джейк Дрейпер, который в трех партиях сломил сопротивление серба Новака Джоковича.