Павлюченкова рассказала о проблеме месячных у теннисисток

Анастасия Павлюченкова рассказала, как теннисистки играют и тренируются во время месячных.

© Sports.ru

– Как вы относитесь к тому, что спектр допустимых тем для обсуждения стал шире – и ментальные проблемы, и месячные?

– Да мне в принципе все равно. Если людям хочется рассказать про свои проблемы – вперед.

Я личное всегда придерживаю для себя, не буду делиться сокровенными вещами. Я считаю, что не надо всем все рассказывать, все постить, выставлять в сторис. Должны быть какие-то личные границы.

Я придерживаюсь такого правила, а если остальным нравится по-другому – без проблем.

– Вы могли бы как Анисимова после Australian Open написать: я так себя вела на корте, потому что не справилась с ПМС?

– Да могла бы без проблем. Вы же видите, я сейчас достаточно открыто и спокойно про все говорю, про лишний вес.

Все знают, что у женщин есть месячные, ПМС. Но в принципе необязательно говорить, сколько раз ты в туалет сходила. Уж прям все совсем рассказывать. Но, опять же, если ей так легче было…

Тут еще есть разница. Одно дело, когда ты говоришь реально о наболевшем или хочешь кому-то помочь. Когда в этом есть какая-то суть. Другая история, когда ты просто хочешь для пиара что-то сказать.

К сожалению, в последнее время у нас мир зависим от соцсетей и многие, как мне кажется, говорят и делают что-то, чтобы сделать себе просмотры и так далее. Вот это, конечно, более печальная история.

– Раз поднялась эта тема. Осознаю, что мне этого никогда не понять и не пережить, но каково играть на топ-уровне профессионального тенниса в месячные?

– Конечно, это неприятная история. У некоторых помимо самого дискомфорта это все сопровождается адскими болями в животе, ломотой, головной болью. Опять же, ПМС и гормональные изменения настроения – хочется плакать или наоборот орать на всех. А тебе еще надо идти и играть матч.

Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться.

Сейчас и члены команды стали внимательнее к этому относиться. По юности я где-то и стеснялась тренеру сказать, а сейчас мы открыто обсуждаем с командой, по-другому составляем график тренировок, рацион – какие продукты лучше есть или не есть. Такие моменты, – сказала Павлюченкова в интервью Спортсу’’.