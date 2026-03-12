Павлюченкова рассказала, почему перестала работать с братом

Анастасия Павлюченкова рассказала, почему перестала работать со старшим братом Александром.

© Sports.ru

– Опять цитата, 2020 год. «Отец не бил, но швырялся мячами, пытался припугнуть замахом. У меня 100% есть обида». Сейчас обида сохраняется?

– Нет, я отпустила. Даже больше скажу – где-то даже стала понимать отца. Я взрослею, по-другому смотрю на жизнь и на какие-то вещи. Я не оправдываю его действия и не говорю, что надо швыряться в своих детей – ни в коем случае.

Просто для него это был способ тренировать и убедить. Он, наверное, не знал, как по-другому лучше донести. Или он боялся, что я перестану играть. Не знаю. Просто пытаюсь со стороны посмотреть и представить себя на его месте.

Я все равно благодарна. Благодарность перевешивает все обиды. В теннисе я всего добилась благодаря родителям и семье.

– Долгое время вас тренировал старший брат. Почему сотрудничество прекратилось?

– Работать с семьей сложно. Ладно, когда я маленькая была… Но потом уже и я могла сказать какие-то обидные вещи, и он иногда и правду-матку, как говорится, выдать. А это неприятно слышать.

И когда это говорит родной человек, ты и больше обижаешься, и больше обидных вещей говоришь в ответ. Вот эта семейная история – это очень сложно. Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани.

– Сейчас вы в каких отношениях?

– Замечательных. У нас с братом юмор схожий, нам всегда очень весело.

Мы сейчас не часто видимся, но общаемся много.

– Сейчас вы помолвлены с молодым человеком, про которого известно только то, что его зовут Матиас. Не хотите про него побольше рассказать?

– Я личное не люблю рассказывать, да и он не любит о себе говорить. Поэтому не особо хотелось бы, – сказала Павлюченкова в интервью Спортсу’’.