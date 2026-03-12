Медведев высказался о победе над Михельсеном в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после победы над американцем Алексом Михельсеном (6:2, 6:4), прокомментировал ход матча.

– Сложные условия? Ты весь мокрый.

– Жарко было. Во втором сете был тяжёлый гейм, и я всё пытался сделать двойной брейк, но он очень хорошо играл в эти моменты. Последний гейм был тяжёлый и морально, и физически, он заставлял бегать. По-моему, первый или второй матчбол я хорошо сыграл – он сыграл ещё лучше, я ничего не мог сделать. Было немного жарко, но жарко всем, в такую погоду играть неприятно. Рад, что победил.

– До последнего гейма в матче у тебя было 80% первой подачи.

– Даже в последнем гейме – да, понятное дело, были двойные, но немного тяжелее, когда подаёшь на матч – при этом всё равно было три или четыре эйса. Скажем, если так уж пошло, больше эйсов, чем двойных. В принципе, я доволен, как сейчас подаю, мы работали какое-то время над подачей. Сейчас работает, и, пока она работает, надо продолжать в том же духе.

– Ты себя насильно заставляешь к сетке идти? Видно, что порой тебе не очень комфортно.

– Нет, мне нормально ходить к сетке, когда это нужный момент. Допустим, был момент: счёт ровно, последний гейм – ну, последний, если ты его выигрываешь. И, может быть, не надо было идти… С другой стороны, я неплохо сыграл – он сыграл лучше. Это под вопросом. А так – я просто стараюсь идти к сетке, когда ситуация это позволяет. Это не моя сильная сторона, поэтому я, может быть, хожу меньше других игроков, но никаких проблем с этим нет, — сказал Медведев в интервью «Больше!».