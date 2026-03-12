Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Майами
Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут с 17 по 29 марта.
Женщины:
- Винус Уильямс (США);
- Слоан Стивенс (США);
- Тэйлор Таунсенд (США);
- Эшлин Крюгер (США);
- Дженнифер Брэйди (США);
- Лилли Таггер (Австрия);
- Эмерсон Джонс (Австралия);
- Дарья Видьманова (Чехия).
Мужчины:
- Мартин Дамм-младший (США);
- Дарвин Бланш (США);
- Моиз Куаме (Франция);
- У Ибин (Китай);
- Рэи Сакамото (Япония).
Отметим, что действующими чемпионами турниров в Майами являются первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 12-я ракетка мира чех Якуб Меншик.
