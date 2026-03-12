$79.0791.39

Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Майами

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут с 17 по 29 марта.

Женщины:

  • Винус Уильямс (США);
  • Слоан Стивенс (США);
  • Тэйлор Таунсенд (США);
  • Эшлин Крюгер (США);
  • Дженнифер Брэйди (США);
  • Лилли Таггер (Австрия);
  • Эмерсон Джонс (Австралия);
  • Дарья Видьманова (Чехия).

Мужчины:

  • Мартин Дамм-младший (США);
  • Дарвин Бланш (США);
  • Моиз Куаме (Франция);
  • У Ибин (Китай);
  • Рэи Сакамото (Япония).

Отметим, что действующими чемпионами турниров в Майами являются первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 12-я ракетка мира чех Якуб Меншик.

