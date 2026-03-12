Соболенко 20-й раз вышла в полуфинал тысячника
Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Викторию Мбоко в четвертьфинале WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Матч закончился со счетом 7:6(0), 6:4.
Белоруска 20-й раз вышла в полуфинал тысячника и третий в Индиан-Уэллс. Она действующая чемпионка турнира.
Теперь в этом году баланс Соболенко против соперниц из топ-20 – 6:1. Единственное поражение она потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open.
Дальше она поборется с победительницей матча Линда Носкова – Талия Гибсон.
