Соболенко 20-й раз вышла в полуфинал тысячника

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Викторию Мбоко в четвертьфинале WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Матч закончился со счетом 7:6(0), 6:4.

Белоруска 20-й раз вышла в полуфинал тысячника и третий в Индиан-Уэллс. Она действующая чемпионка турнира.

Теперь в этом году баланс Соболенко против соперниц из топ-20 – 6:1. Единственное поражение она потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open.

Дальше она поборется с победительницей матча Линда Носкова – Талия Гибсон.