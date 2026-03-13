Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Великобритании Джека Дрейпера со счётом 6:1, 7:5.

© Соцсети

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Медведев сделал 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Дрейпер, в свою очередь, сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.