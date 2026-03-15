Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем финале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Напомним, в решающем матче за титул Медведев сыграет со вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Финал состоится завтра, 16 марта.

© Чемпионат.com

— Что ты хочешь повторить из своего перформанса в финале? — Когда ты играешь турнир, где оба этих парня [Синнер и Алькарас] в сетке, большой шанс, что хотя бы одного из них придётся обыграть, чтобы выиграть титул. А если я смогу удержать тот уровень, который был у меня сегодня, то у меня будут шансы. Я попробую победить, — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, в полуфинале соревнования россиянин обыграл семикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6. Синнер на аналогичной стадии был сильнее немца Александра Зверева (6:2, 6:4).