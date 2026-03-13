Медведев рассказал о восприятии «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал мнение о том, что турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) является по ряду причин для него не самым любимым.

– Ты четыре года подряд выходишь здесь в полуфинал. Турнир, мягко говоря, не самый твой любимый – ты уже много рассказывал про мячи. Но как, если место и мячи не самые любимые?

– Наверное, турнир уже становится чуть более любимым (улыбается). Как раз в первый год, когда я вышел здесь в финал, я и сказал, что играть тут мне не очень нравится. Но это был, кажется, второй год, когда я действительно почувствовал, что мне нравится сюда приезжать. Сначала, когда я только приезжал, мне не нравилось по различным причинам. Потом я привык, начал искать вещи, которые мне здесь нравятся, и мне действительно стало нравиться приезжать.

Необычный для турнира вайб: живёшь в доме, кушаешь дома. И с этого момента у меня намного лучше пошёл здесь теннис. До этого я вообще еле проходил круги, что бывает у многих игроков в Индиан-Уэллсе –специфичное место в плане игры. В этом году — другие мячи, другой корт, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

В полуфинале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.