Соболенко обыграла Носкову и вышла в финал теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе (США).

Первая ракетка мира обыграла 14‑ю сеяную Линду Носкову из Чехии со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

В матче за титул Соболенко поспорит с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина).

WTA 1000. BNP PARIBAS OPEN. ИНДИАН‑УЭЛЛС (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 9,4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Линда Носкова (Чехия, 14) — 6:3, 6:4