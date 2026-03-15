Теннисист Медведев сенсационно победил Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно победил испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал турнира Masters в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продлилась полтора часа и завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу россиянина. В финале Медведев сыграет с итальянцем Яником Синнером.

Примечательно, что это поражение стало для Алькараса первым за последние 17 матчей.

Ранее Медведев добрался до отметки в 50 миллионов долларов заработанных призовых за карьеру.