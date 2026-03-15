Медведев одолел первую ракетку мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира. Российский теннисист одолел испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 7:6. Это был полуфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе.

Медведев впервые одолел Алькараса с полуфинала Открытого чемпионата США в 2023 году. И заодно прервал 16-матчевую победную серию испанца. Впереди у россиянина финал против второй ракетки мира Яника Синнера.

Можно ли назвать сенсационным выступление российского теннисиста? Рассказывает Павел Ниткин, редактор отдела «Теннис» портала Sports:

— С одной стороны, конечно, это сенсационная победа, потому что Алькарас как раз в этом году еще не проигрывал никому. Он выиграл 16 матчей подряд в начале сезона, 34 матча подряд на открытом харде. Даже Джокович столько не выигрывал подряд на харде. Но Медведев, с другой стороны, тоже очень мощно начал сезон. У него там уже два титула тоже было, восемь побед подряд. И в Индиан-Уэллс он проходил всех очень уверенно, в том числе прошлогоднего чемпиона Джека Дрейера. Поэтому, с одной стороны, конечно, это сенсация, потому что Карлос редко в целом проигрывает последние года два, а с другой стороны, Медведев был способен на эту сенсацию, очевидно, — и по нынешней форме, и потому что просто, ну, это Медведев. То, как он отыграл, я такой агрессивной, такой качественной игры от него не видел уже давно, возможно, никогда.

— Скажите, а вот устоявшееся мнение о том, что Медведев уже не тот, вряд ли на свой пиковый уровень вернется?

— Он провел очень хороший матч, но говорить о том, что он снова претендует на Большие шлемы, на первую строчку рейтинга, конечно, рано, потому что это один матч, и на Больших шлемах это все будет совершенно по-другому. Конечно, он по сравнению с прошлым годом очень здорово прибавил, он сейчас играет на уровне топ-5, топ-7, может быть.

— Ваш прогноз по поводу финала между Медведевым и Синнером.

— Конечно, Медведеву будет очень тяжело, потому что Синнер такой на уверенности, он агрессивный, ему вроде бы, естественно, легче будет создавать проблемы Медведеву. Плюс мы уже не раз видели ситуации, в том числе на Больших шлемах, когда Медведев один матч против топа играл суперхорошо, а следующий матч уже не очень.

Финальная игра Медведева и Синнера пройдет в ночь на понедельник. Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе в этом году превышает 9 млн долларов.