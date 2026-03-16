Мирра Андреева потеряла две позиции в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на две строчки в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее 18‑летняя Андреева выбыла в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе (США), уступив чешке Катерине Синяковой. Россиянка не смогла защитить прошлогодний титул и потеряла 935 рейтинговых очков.
Еще одна российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 22‑й на 21‑ю строчку списка.
Возглавляет рейтинг WTA представительница Белоруссии Арина Соболенко, на вторую строчку поднялась Елена Рыбакина из Казахстана, тройку лучших замыкает полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA от 16 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025
2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783
3 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7413
4 (4). Кори Гауфф — 6748
5 (5). Джессика Пегула — 6678
6 (6). Аманда Анисимова (все — США) — 6180
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232
8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020
9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351
10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066
11 (11). Екатерина Александрова — 2918…
20 (20). Диана Шнайдер — 1898
21 (22). Анна Калинская — 1868…
22 (19). Людмила Самсонова — 1845…
57 (56). Вероника Кудерметова — 1090…
71 (71). Оксана Селехметьева — 912…
74 (86). Анастасия Захарова — 819…
92 (94). Анна Блинкова (все — Россия) — 820…
Роднина не планирует следить за ЧМ по фигурному катанию в Чехии: «После олимпийских игр такие турниры никогда не интересны»
Сильянов о поражении от «Рубина»: «Второй гол надломил нас полностью. С красной карточкой ментально тяжело отыгрываться»
Мирра Андреева сохранила за собой седьмую позицию в чемпионской гонке WTA