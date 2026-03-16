Мирра Андреева потеряла две позиции в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на две строчки в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 18‑летняя Андреева выбыла в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе (США), уступив чешке Катерине Синяковой. Россиянка не смогла защитить прошлогодний титул и потеряла 935 рейтинговых очков.

Еще одна российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 22‑й на 21‑ю строчку списка.

Возглавляет рейтинг WTA представительница Белоруссии Арина Соболенко, на вторую строчку поднялась Елена Рыбакина из Казахстана, тройку лучших замыкает полька Ига Швентек.

Рейтинг WTA от 16 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783

3 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7413

4 (4). Кори Гауфф — 6748

5 (5). Джессика Пегула — 6678

6 (6). Аманда Анисимова (все — США) — 6180

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020

9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351

10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3066

11 (11). Екатерина Александрова — 2918…

20 (20). Диана Шнайдер — 1898

21 (22). Анна Калинская — 1868…

22 (19). Людмила Самсонова — 1845…

57 (56). Вероника Кудерметова — 1090…

71 (71). Оксана Селехметьева — 912…

74 (86). Анастасия Захарова — 819…

92 (94). Анна Блинкова (все — Россия) — 820…