Медведев прокомментировал поражение от Синнера в Индиан‑Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев после финала турнира категории «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе против итальянца Янника Синнер заявил, что намерен совершенствоваться и улучшать свою игру, чтобы побеждать лидеров рейтинга ATP.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу итальянца. Накануне в полуфинале Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в двух сетах.

— Отличный турнир, высокий уровень, даже несмотря на это поражение. Конечно, немного обидно, что не удалось отыграть пару моментов, в которых я мог бы выступить лучше. Но Янник — потрясающий игрок, с ним сложно соперничать. В целом я доволен прошедшей неделей и с нетерпением жду новых подобных матчей. Я рад, что на этом турнире сыграл достаточно хорошо: прошел далеко по сетке, обыграл Карлоса и вышел на корт против Янника. В дальнейшем это и будет моей целью: не зацикливаться на соперниках, а сосредоточиться на самосовершенствовании, улучшении своей игры, на том, чтобы обыгрывать всех. Когда на турнире играют Карлос и Янник, велика вероятность, что вы встретитесь с одним из них в полуфинале, а если вы будете играть невероятно, то и в финале. Так что это моя цель, и я буду стараться ее достичь. Победа над Карлосом в полуфинале — это как победа на турнире, особенно для меня. Я много проигрывал ему. В финале же [против Синнера] у меня была возможность, небольшая возможность в первом сете. Чуть больше возможностей было на тай‑брейке во втором. Но в то же время я весь сет держался на волоске. Что есть, то есть. Это горько‑сладкое чувство, — приводит слова Медведева пресс‑служба ATP.

Синнер впервые победил на турнире Индиан‑Уэллсе, этот успех позволил ему приблизиться к Алькарасу в борьбе за первую строчку рейтинга ATP. Участие в финале обеспечило Медведеву 10‑ю строчку в списке.