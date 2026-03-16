Эмма Радукану снялась с розыгрыша «тысячника» в Майами

Чемпионка US Open – 2021, 21-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Майами (США), сообщает ESPN.

По сообщениям источника, причиной отказа Радукану от участия в турнире является вирусная болезнь, которой теннисистка переболела во время соревнований на Ближнем Востоке. Британка до сих пор не смогла окончательно восстановиться после неё.

Радукану должна была начать свой путь на турнире со второго круга, в котором ей предстояло встретиться с победительницей поединка между британкой Сонай Картал и американской теннисисткой Питон Стирнс.

В розыгрыше прошлогоднего «тысячника» в Майами Радукану дошла до 1/4 финала, где уступила со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2 будущей финалистке турнира американке Джессике Пегуле.

Турнир в Майами пройдёт с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.