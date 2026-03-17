Медведев потерял багаж перед стартом турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что потерял багаж после прилета в Майами. Россиянин начнет выступление на турнире в США со второго круга, соревнования стартуют 17 марта.

— Нужна небольшая помощь. Вчера летел из аэропорта в Палм‑Спрингс во Флориду, и ни один из моих чемоданов не прибыл. Они мне нужны, чтобы играть в Майами, — написал Медведев в социальной сети, обратившись к авиакомпании.

На прошлой неделе Медведев дошел до финала турнира категории «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе (США), где проиграл второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).