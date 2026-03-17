Даниил Медведев заявил о пропаже багажа после перелета из Калифорнии во Флориду

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил о пропаже багажа после перелёта из Палм-Спрингса (Калифорния) в Майами, где 18 марта начнутся матчи основной сетки «Мастерса». В своей публикации в соцсети он отметил аккаунт авиакомпании, осуществлявшей перелёт.

Ранее Медведев принял участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США), где дошёл до финала и уступил второй ракетке мира Яннику Синнеру.