Гауфф заступилась за Соболенко

Четвёртая ракетка американская теннисистка Кори Гауфф заступилась за лидера мирового тенниса Арину Соболенко, накануне старта турнира в Майами резко отреагировавшую на вопрос журналиста о критике за снятие с «тысячника» в Дубае в феврале.

В феврале Соболенко и нынешняя третья ракетка мира полька Ига Швёнтек в последний момент снялись с «тысячника» в Дубае, что вызвало реакцию со стороны директора турнира Салаха Таклака, предложившего лишать лидеров мирового рейтинга очков за подобные случаи. Журналист Бен Ротенберг спросил об этом теннисистку на пресс-конференции перед турниром в Майами, она в ответ допустила бойкот соревнований в Дубае.