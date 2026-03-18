Коннорс поделился мнением о давлении на Джоковича со стороны фанатов

Коннорс — о Джоковиче: мне не нравится, когда люди говорят, что он должен уйти

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс поделился мнением о давлении со стороны болельщиков и специалистов на сербского теннисиста Новака Джоковича по вопросу завершения карьеры.

«Мне не нравится, когда люди говорят, что он должен уйти. Есть только один человек, который может сказать мне, что он собирается уйти и это он сам. Нельзя отнять у кого-то то, что он так сильно любит. То, как он играет, это видно по его рекорду, по тому, сколько радости он получает от того, чем занимается, и при этом старается оставаться на уровне, который удовлетворяет его самого. Думаю, именно это ключевое. Я не думаю, что он должен угождать кому-то. Ему не нужно угождать мне — я всего лишь зритель. Ему нужно угождать себе, и если он выходит на корт и чувствует, что сделал всё, что мог, а это так, и, похоже, делает он это каждый день — больше и не требуется», – приводит слова Коннорса Tennis World USA.

Ранее 38-летний Джокович снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы плеча. В прошлом году на «Мастерсе» в Майами он вышел в финал, где уступил чеху Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7).

